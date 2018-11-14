Иерусалим, 14 ноября, 2018, 18:56 — ИА Регнум. В Израиле вслед за министром обороны Авигдором Либерманом в отставку ушла ещё один член правительства Биньямина Нетаньяху — глава министерства алии и интеграции Софа Ландвер. Об этом сегодня, 14 ноября, заявила пресс-секретарь министра Ландвер Людмила Лагуш.

איציק אדרי Софа Ландвер

По словам Лагуш, фракция партии «Наш дом Израиль», членом которой является Ландвер, выходит из правящей коалиции и переходит в оппозицию.

Стоит отметить, что Ландвер была министром алии и интеграции более девяти лет. Она инициировала множество программ и законопроектов, направленных на улучшение жизни репатриантов.

Напомним, что сегодня министр обороны Авигдор Либерман объявил о том, что уходит в отставку. Он заявил, что не согласен с тем, что израильские власти решили заключить перемирие с палестинцами, а не развернуть полномасштабную военную операцию в секторе Газа.