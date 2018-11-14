Киев, 14 ноября, 2018, 18:56 — ИА Регнум. В украинском обществе становятся непопулярными патерналистские настроения, людям не нужен «отец нации» и тем более «мамка нации». Об этом 14 ноября написал на своей станице в Фейсбуке украинский бизнесмен Евгений Платон, комментируя последние результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), Центром имени Разумкова и Социологической группой «Рейтинг».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Золотая рыбка

"Феномен столь высокого рейтинга Зеленского говорит, на мой взгляд, о том, что патерналистские настроения в обществе идут на убыль. Украинцам не нужен более «отец нации» и тем более «мамка нации», их вполне устраивает комик, который будет соблюдать хотя бы Конституцию. К слову, комики во все века были в авангарде понимания сути происходящих социальных процессов, причем настолько глубокого понимания, чтобы изложить эту суть в виде сатиры и юмора. Аркадий Райкин и Михаил Жванецкий яркие тому примеры», — напомнил Платон.

Он также считает, что антирейтинг действующего президента Петра Порошенко говорит о том, что во втором туре его обойдут и Зеленский, глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

«Главный результат — антирейтинг Порошенко больше 50%. Это означает, что кто бы ни победил во втором туре — Тимошенко или Зеленский — она/он будут рвать Порошенко и его окружение на куски. Именно таков основной запрос общества», — добавил Платон.

В свою очередь политолог Виктор Таран предупреждает, что Зеленскому будет трудно убедить свой электорат, 40% которого составляет молодежь, прийти на выборы.

«Феномен Зеленского. Вместо того, чтобы обсуждать второе место Зеленского, решил проанализировать структуру его электората. Так вот, у меня для его команды плохие новости. Почти 40% его избирателей — это молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. То есть это те, кто очень редко (почти никогда) ходит на выборы. Если лидеру «95 квартала» не удастся их мобилизовать, электоральные потери достигнут не менее трети, а значит, можно забыть о выходе во второй тур», — написал Таран в Фейсбуке. «Интересно будет понаблюдать, какие креативные и нетипичные методы будет использовать команда (Зеленского), чтобы затянуть молодежь на избирательные участки. И главное — станут ли эти методы результативными?» — добавил Таран.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября КМИС, Центр имени Разумкова и Социологическая группа «Рейтинг» опубликовали результаты социсследования электоральных предпочтений украинцев. Так, в тройку лидеров потенциальных кандидатов в президенты Украины попали глава «Батькивщины» Тимошенко с 20,7% голосов, актер Зеленский (11,4%) и действующий глава государства Порошенко (10,3%). При этом рейтинг экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко — 9,9%, лидера фракции Оппозиционный блок Юрия Бойко — 8,7%, лидера фракции Радикальная партия Олега Ляшко — 7,6%, певца Святослава Вакарчука — 5,5%.

При этом в случае выхода во второй тур Зеленского и Тимошенко, последняя опередила бы соперника на 3%. В случае выхода во второй тур с Порошенко, Зеленский обошел бы действующего президента на 13%.

Наибольший антирейтинг продемонстрировал Порошенко — за него ни в коем случае не проголосовали бы 51,4% избирателей. На втором месте по этому показателю — экс-премьер Арсений Яценюк с 27,2%, на третьем — Тимошенко с 27,3%.

Опрос провели среди населения Украины от 18 лет и старше, всего опросили 10 тыс. респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования — не более 1%.