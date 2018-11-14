Иерусалим, 14 ноября, 2018, 22:35 — ИА Регнум. Служба тыла Израиля выпустила обновленный перечень предписаний для жителей южных районов страны, граничащих с сектором Газа. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet с ссылкой на пресс-службу министерства обороны страны, местным жителям разрешили покинуть защищенные помещения.

Pixabay.com Сектор Газа

Согласно обновленным рекомендациям, жителям разрешено покидать, так называемые, «комнаты безопасности» (бомбоубежища). Однако необходимо точно помнить, сколько времени требуется, чтобы добраться до убежища в случае возобновления ракетных обстрелов. Кроме того, жители могут проводить работы в защищенных помещениях и в непосредственной близости от них. Также разрешается проводить занятия в детских садах, находящихся внутри населенных пунктов.

Данные предписания распространяются, в первую очередь, на жителей городов Ашкелон, Сдерот, а также прилегающих к ним населенных пунктов и региональных советов.