Пхеньян, 14 ноября, 2018, 22:24 — ИА Регнум. Источники в правительстве США заявляют о намерении возобновить военные учения с Южной Кореей и Японией в случае, если КНДР не продемонстрирует убедительных доказательств ядерного разоружения. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS. Крупные совместные учения запланированы уже на весну 2019 года; американская сторона переносить или отменять их не будет, если переговоры с Северной Кореей не сдвинутся с мертвой точки и не приведут к значительным результатам. В частности, речь идёт о манёврах под названием Key Resolve и Foal Eagle. Также в ближайшие месяцы пройдут небольшие военно-морские учения; эти планы уже вызвали резкую критику со стороны КНДР. Ранее президент США Дональд Трамп согласился отменить или перенести несколько раундов военных учений, сократить их масштаб и изменить сценарий, чтобы не провоцировать Северную Корею и не подрывать переговорный процесс. Однако в последнее время неоднократно сообщалось о многочисленных нарушениях договорённостей со стороны КНДР, а также до сих пор невозможно подтвердить информацию об уничтожении ядерной инфраструктуры. Все эти факторы негативно сказываются на процессе переговоров с США.