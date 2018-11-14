Аддис-Абеба, 14 ноября, 2018, 22:40 — ИА Регнум. По мнению экспертов и должностных лиц правительства Эфиопии, удовлетворение требований Египта по вопросу Великой эфиопской плотины эпохи Возрождения (дамба «Ренессанс») — это бессмыслица с точки зрения реального положения вещей и целей строительства плотины.

Maatkare Река Нил

Как заявил исполнительный директор Технического регионального управления Восточного Нила Эфиопии Фекамед Негаш, Египет не может диктовать правила, как и с какой целью должна функционировать дамба «Ренессанс», так как она находится на территории Эфиопии. Египет в свою очередь хочет иметь гарантию того, что процесс заполнения водохранилища плотины не будет технически влиять на его долю водного распределения и хочет превратить добрые намерения Эфиопии в фактические соглашения, обеспечив тем самым отсутствие возможности использовать дамбу, руководствуясь какими-либо политическими мотивами. Об этом сообщило 13 ноября эфиопское информационное агентство Ethiopian Press Agency.

По словам г-на Фекамеда, египтяне по-прежнему считают, что они имеют неоспоримое право на реку Нил на основе соглашения 1959 года с Суданом, которое предоставило им доступ к 55,5 млрд кубометров воды ежегодно, что в корне расходится с целями Эфиопии в целом. Как и любая другая страна, расположенная ниже по течению, Египет может использовать реку, но при этом должен воздержаться от обвинения Эфиопии в политизации целей строительства дамбы.

В претензии, выдвинутой Эфиопии Египтом, содержится термин «Египетский Нил», который Эфиопия не признает. Г-н Фекамед подчеркнул, что Нил является естественным сокровищем 11 стран бассейна реки. Международные эксперты предположили, что Эфиопия может использовать оставшуюся долю воды после спуска дамбой, около 30−35 миллиардов кубических метров воды из Нила. Эфиопия считает, что от 15 до 20 процентов из пятидесяти миллиардов кубических метров воды в Ниле не повлияет на долю Египта в обеспеченности водой.