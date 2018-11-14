Нью-Дели, 14 ноября, 2018, 22:06 — ИА Регнум. После ряда провалов на индийском рынке гостиничных услуг вторая крупнейшая сеть отелей в мире Hilton возвращается к амбициозным планам постройки более 50 отелей в стране. Новый исполнительный директор индийского филиала компании Кристофер Нассетта в разговоре с журналистами сообщил, что надеется сделать Hilton сильнейшим игроком в своем сегменте рынка.

Айтен Юран Взгляд

По сообщению индийского новостного агентства «Бахарат Таймс», Кристофер Нассетта также заявил, что контракты на постройку 17 отелей уже подписаны. Основными факторами, влияющими на развитие индустрии гостиничного бизнеса, исполнительный директор индийского филиала Hilton назвал увеличивающийся доход индийского среднего класса и его стремление путешествовать не только за пределы страны, но и по ней.

Кроме того, для предоставления услуг высокого качества в новых отелях будут активно использоваться высокотехнологичные элементы. В качестве примера Кристофер Нассетта привел электронные ключи и номера с высокотехнологичным оборудованием. Основным конкурентом Hilton как на глобальном уровне, так и в Индии является Mariott, занимающий первое место в рейтинге международных гостиничных сетей и имеющий более 100 единиц собственности в Индии.