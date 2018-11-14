Москва, 14 ноября, 2018, 18:20 — ИА Регнум. Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 пойдёт в серийное производство в варианте самолёта из состава опытной партии, несущего номер 511, сообщил 14 ноября телеканал «Звезда» со ссылкой на директора ОКБ Сухого Михаила Стрельца.

Rulexip Су-57

По информации телеканала, новейший истребитель будет серийно выпускаться в так называемой «пиксельной» окраске, снижающей оптическую заметность самолета.

Михаил Стрелец пояснил, что такая окраска размывает четкие границы контура самолета, что затрудняет его идентификацию и вводит противника в заблуждение относительно манёвров машины в воздухе.

Кроме того, незаметность Су-57 снижают форма планера, спецпокрытие и характеристики двигателя, который обеспечивает сверхзвуковую крейсерскую скорость без включения режима форсажа.

«Бесфорсажный крейсерский сверхзвук нужен для того, чтобы снизить инфракрасную заметность», — сказал Михаил Стрелец.

По утверждению телеканала, серийно будет выпускаться вариант самолёта под номером 511 (Т-50−11), который, кроме общих тестов, испытывался в Сирийской Арабской Республике.

Как сообщало ИА REGNUM, российский истребитель пятого поколения Су-57, ранее известный как «перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации» ПАК ФА Т-50 должен заменить в войсках истребитель Су-27. Он предназначен для завоевания господства в воздухе, ударов по наземным и надводным объектам противника, воздушной разведки и управления беспилотниками в условиях противодействия систем ПВО противника.

Первые серийные самолеты Су-57 должны поступить в ВКС России в 2019 году.