Москва, 14 ноября, 2018, 18:17 — ИА Регнум. Министерство финансов Российской Федерации обжаловало в Верховном суде Великобритании решение нижестоящего британского суда об организации всеобъемлющего процесса по делу о долге Украины перед Россией в $3 млрд. Об этом сегодня, 14 ноября, сообщает пресс-служба Минфина России.

Иван Шилов ИА REGNUM

В сообщении сказано, что, по мнению российского финансового ведомства, четвертый довод Украины, как и остальные три основания, также должны быть отклонены без проведения судебного процесса.

Интересы России в этом деле представляет компания The Law Debenture Trust Corporation plc. Она же и подала апелляцию 26 октября.

Апелляция будет рассмотрена Верховным судом Великобритании в июне 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году власти Украины смогли добиться от России предоставления макрофинансовой помощи в виде продажи Москве украинских евробондов на нерыночных условиях (со ставкой купона в пять процентов годовых). Предполагалось, что будет осуществлено несколько серий покупок украинских евробондов Россией, но была осуществлена только одна такая закупка — на $3 млрд, а затем на Украине произошел государственный переворот.

Новые власти на Украине заявили, что долг возвращать не собираются, так как считают его «взяткой», которую Москва якобы дала украинскому президенту Виктору Януковичу.

Дело дошло до суда и тянется до сих пор.