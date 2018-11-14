Рим, 14 ноября, 2018, 18:09 — ИА Регнум. Правительство Италии обсуждает варианты выполнения решения Верховного суда ЕС, который обязал Италию взыскать с католической Церкви 4,8 млрд евро, недополученных вследствие освобождения от уплаты налога на имущество, сообщает La Stampa в среду, 14 ноября.

sprklg Европейский суд

Льготный режим был введен правительством Сильвио Берлускони, действовал в 2006—2011 годах и касался всего имущества, находящегося в ведении Церкви, как приносящего, как и не приносящего доход.

В правительстве намерены составить обособленные списки этого имущества, в отношении тех, где Церковь не получала дохода, налог взиматься не будет, в отношении тех, где доход был — суммы будут востребованы без пени и со скидками, сообщают журналисты.

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