Углич, Ярославская область, 14 ноября, 2018, 18:05 — ИА Регнум. Угличский район Ярославской области не рассчитывается с подрядчиками за различные работы и услуги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров.

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Долги муниципального образования, которые были накоплены еще при при прежнем руководителе района. Эпопея длится с 2014 года. У нынешнего главы консолидированные долги — кредитные долги плюс долги перед предпринимателями за выполненные контракты — почти 1 миллиард рублей. Из них 408 миллионов они должны только предпринимателям», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Альфир Бакиров.

При этом общий объем доходов бюджета в 2018 году по проекту составляет 1,4 млрд рублей. Бакиров привел один из примеров. Организация Углича, которая более 60 лет занимается ремонтными и реставрационными работами, пожаловалась на 98 неоплаченных контрактов в период с 2014 по 2018 год на сумму около 15 млн рублей. Долги накопили муниципальные учреждения Угличского района.

Эти проблемы обсуждались на совместном совещании областной прокуратуры, правительства области, бизнес-омбудсмена и местной администрации.

В результате мы приняли решение потребовать, чтобы администрация района составила график погашения долгов, который бы согласовали с правительством Ярославской области и областной прокуратурой. Чтобы местные власти рассчитались по судебным решениям, которые уже приняты. Остаются школы, которые являются муниципальными предприятиями и впрямую на бюджете не сидят. Вот с ними проблема. Они выполняют требования пожарных, полиции и т.д. и вынуждены идти на новые конкурсы, наращивая долги», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по защите прав предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров.

Ситуация Угличского района не уникальна. Как сообщало ранее ИА REGNUM, бюджетный кризис поразил областной центр — Ярославль. Сложная ситуация и в Переславле-Залесском.