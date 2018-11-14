Москва, 14 ноября, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на захоронении тела Владимира Ленина, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1978. СССР Заклинило

«Можно сколько угодно ссылаться на формальное соблюдение правил погребения, но фактически это забальзамированная оболочка трупа человека, которая вот уже почти сто лет лежит на выставке в центре столицы. Мы все видели эти кадры по телевидению, как его вытаскивают время от времени, отмачивают в специальной ванной — это все никакого отношения к нормальному погребению не имеет. Это противоестественно», — отметил Жириновский.

Пора проявить гуманность, предать земле тело Ильича, считает депутат Госдумы. По его мнению, «лучшее для этого место — могила его отца в Симбирске или матери в Санкт-Петербурге».

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил создать специальную комиссию для решения вопроса о перезахоронении тела Владимира Ленина. Депутат предложил заменить тело на точную восковую или резино-полимерную копию. В КПРФ предложение восприняли резко негативно.