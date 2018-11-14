Москва, 14 ноября, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Фактически в настоящее время встал вопрос о будущем Европейского союза, считает политолог Дмитрий Абзалов. Об этом он заявил 14 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя обострение отношений США и ЕС и планы канцлера ФРГ Ангелы Меркель обеспечить Евросоюз собственной армией.

Евросоюз. Угроза распада

«Фактически вопрос стоит о будущем Европейского союза, — сказал Абзалов. — Когда он создавался, то создавался на базе экономической интеграции прежде всего, но большинство стран не соответствовало этим требованиям. Сейчас же перед ЕС стоит вопрос — либо интегрироваться дальше до единого квазигосударства, но тогда будет необходимо передавать наверх весь функционал национальных правительств, либо вы (ЕС — прим. ИА REGNUM ) разваливаетесь и становитесь просто Таможенным союзом, но со своими интересами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка («Единая Россия»), поддержка Германией призыва Франции о создании европейской армии выглядит больше демаршем против политики США, чем реальной готовностью создать военную систему.

«Польша и ряд других европейских государств в этом важном вопросе будут поддерживать не Германию и Францию, а США», — заявил Железняк.

Кроме того, по его мнению, руководство Пятой республики не готово брать на себя груз ответственности за реализацию идеи общеевропейской военной структуры.