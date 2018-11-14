Москва, 14 ноября, 2018, 18:26 — ИА Регнум. В Москве на волне негативной реакции жителей Красной Пресни на новость о грядущем сносе киноцентра «Соловей», который заменят на гостиничный комплекс, против подобных странных «реконструкций» выступили также активисты из других районов. Например, жители Отрадного, помимо требований пересмотреть проект строительства на месте кинотеатра «Байконур» очередного бизнес-центра, жалуются на нехватку культурных и досуговых центров. Как корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Совета депутатов района Отрадное Михаил Вельмакин, в настоящий момент в районе Отрадное с населением в почти 200 тыс. человек почти полностью отсутствуют места для времяпрепровождения детей и молодёжи.

Ipaat Кинотеатр «Байконур»

«Есть закрытый кинотеатр «Байконур», это исторически значимое место, хотя и морально устарел. На его месте хотели построить ТПУ, было большое количество протестов, после чего мэрия отменила своё решение. Кинотеатр «Байконур» был продан коммерсантам, сейчас на его месте планируют возвести бизнес-центр под таким же названием. Кинозалы там значатся, но этого недостаточно. Кроме этого, у нас неглубокое залегание метрополитена, и есть опасность, что при строительстве он рухнет вниз. Сейчас строители обнесли забор, но мы выяснили, что ордера на работы нет, и пока управа и префектура заблокировали строительство до получения ордера», — отметил Вельмакин.

Отметим, на сайте градостроительной политики и строительства города Москвы значится, что кинотеатр «Байконур» будет реконструирован к 2020 году. После проведения работ здесь появится кинокомплекс на 408 мест: четыре зала на 102 зрителя каждый. Также в «Байконуре» оборудуют кофейню, зону фудкорта, соко-бар и супермаркет. Для посетителей с детьми откроют комнаты матери и ребенка.

Как отметил Вельмакин, в районе жителям не хватает не столько кинотеатров, сколько социальных, спортивных объектов и развивающих мест для молодёжи и детей. При этом в «Отрадном» насчитывается большое количество бизнес-центров и торговых точек.

Как сообщало ИА REGNUM, на месте киноцентра «Соловей» на Красной Пресне построят жилой комплекс и гостиницу с культурно-досуговым комплексом. Данный проект вызвал негативную реакцию многих жителей района: в Twitter множились возмущённые записи, появилась петиция с требованием отменить снос, которую к настоящему моменту подписали более 1,1 тыс. человек.

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