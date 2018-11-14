Чебоксары, 14 ноября, 2018, 17:38 — ИА Регнум. В Алатырском районе Чувашии двух бывших сотрудников ГИБДД обвиняют в получении взятки. В настоящее время они находятся под домашним арестом, им предъявлено обвинение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Продажный полицейский

Фигурантами уголовного дела стали два бывших инспектора дорожно-патрульной службы ОГИБДД МО МВД РФ «Алатырский». Следствие полагает, что в ночь с 11 на 12 августа 2018 года в Алатыре злоумышленники остановили легковой автомобиль под управлением пьяного водителя, не имеющего права управления транспортными средствами. Согласно материалам дела, водителю предложили передать 18−19 августа 20 тыс. рублей в обмен на несоставление протокола об административном правонарушении.

«Не получив к указанному сроку денег, 21 августа сотрудники полиции на служебном автомобиле приехали домой к водителю, где стали требовать передачи ранее оговоренной суммы, угрожая изъятием машины и помещения её на штрафстоянку», — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, 1 сентября обвиняемые направили своего знакомого к дому водителя, который забрал у него 20 тыс. рублей и передал их одному из злоумышленников, после чего обвиняемые были задержаны на месте преступления. После выявления данного факта была проведена служебная проверка, и сотрудников уволили из органов внутренних дел.

Обвиняемые находятся под домашним арестом. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки за совершение бездействия в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки).

В СУ СКР по Чувашии, которое расследовало уголовное дело, отмечают, что в МВД по республике внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Также в ведомстве сообщили о том, что по ходатайству следователя наложен арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах злоумышленников, а также на принадлежащее одному из них гражданское оружие.

Напомним, в ноябре 2018 года в Чувашии был вынесен приговор сотруднику МВД по республике, который сбил на переходе женщину. Стражу порядка назначен один год лишения свободы. В министерстве отмечают, что он будет уволен из ОВД после вступления в силу решения суда.

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