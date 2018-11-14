Вена, 14 ноября, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Себастьян Курц передал «теплые поздравления» Лондону и Брюсселю в связи с заключением предварительного соглашения по Brexit, 14 ноября передает агентство Associated Press.

Welsh photographs Brexit

Правительство Австрии, страны — председателя ЕС в 2018 году, считает достижение предварительного соглашения «хорошим результатом» и надеется на одобрение сделки всеми странами блока.

Курц сообщил, что в понедельник, 19 ноября, должна состояться встреча министров ЕС, на которой будет обсуждаться принятое соглашение, после чего необходимо его принятие главами правительств стран Евросоюза.

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