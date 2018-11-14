Москва, 14 ноября, 2018, 17:19 — ИА Регнум. Глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу наградил министра Революционных вооруженных сил Кубы генерала Леопольдо Синтра Фриаса орденом Дружбы, сообщает 14 ноября телеканал «Звезда».

Mil.ru Леопольдо Синтре Фриас и Сергей Шойгу

Церемония вручения награды прошла в ходе визита военной делегации Кубинской республики в столицу Российской Федерации.

«В знак высокой оценки вашего вклада в развитие отношений между Россией и Кубой с удовольствием хочу вручить вам орден Дружбы и пожелать дальнейших успехов в вашей ответственной деятельности», — сказал на церемонии награждения министр обороны РФ Сергей Шойгу и отметил личный вклад Леопольдо Синтра Фриаса в укрепление и развитие российско-кубинских связей.

В ответ Леопольдо Синтра Фриас заявил, что вручение ему российской награды является свидетельством тесных связей России и Кубы.

«Я его принимаю от имени вооруженных сил и, прежде всего, от имени всего нашего кубинского народа за его вклад в укрепление мира, дружбы и военно-технического сотрудничества», — сказал глава кубинского военного ведомства.

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