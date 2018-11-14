Москва, 21 апреля, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Россия будет самостоятельно проводить во внешней политике «красную черту», заявил 21 апреля президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

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Он отметил, что у РФ хватит ответственности и профессионализма, а также уверенности и здравого смысла «при принятии любого решения».

Путин выразил надежду, что «никому не придёт в голову» перейти в отношении России «красную черту».

«А где она будет проходить — это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», — сказал президент.