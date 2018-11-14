Вашингтон, 14 ноября, 2018, 17:47 — ИА Регнум. В сети появилось новое промо-видео американского сериала «Титаны», выходящего на стриминговом сервисе компании DC — DC Universe. После того, как фанаты увидели в ролике силуэт Бэтмена в исполнении актёра Бена Аффлека, пользователи в соцсетях разделились на два лагеря по поводу того, стоит ли ждать известного героя в сериале или нет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gage Skidmore Бен Аффлек

https://twitter.com/4eyedRaven/status/1062491683730800640

Очевидно, что для создания силуэта Бэтмена в промо-ролике использовалась самая первая фотография Бена Аффлека в образе супергероя на съёмках фильма «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости». Создатели сериала никак не прокомментировали такой выбор кадра для промо-ролика. Однако фанаты успели разделиться на два лагеря.

Одни пользователи считают появление Аффлека в сериале возможным.

«Может быть, они всё-таки в одной вселенной? Может, новая сериальная вселенная, это приквел киновселенной?» — пишет пользователь Green-Leo.

«Как я уже писал, учитывая характер Робина-Грейсона и уровень экшена в сериале, Бэтфлек (Бэтмен Бена Аффлека) — самый подходящий вариант для его наставника», — пишет Александр Игнатенко.

Другие считают, что Аффлек никогда не появится в сериале, а таким кадром создатели сериала просто провоцируют фанатов.

«Так играть с чувствами фанов. Ух, гады», — пишет пользователь Eric.

«Бэтмен Аффлека никогда не появится в сериале. Слишком большая разница в бюджетах этих проектов, чтобы Бен почтил его своим присутствием», — пишет пользователь DeadRaven.

Напоминаем, что «Титаны» — американский сериал о команде супергероев, который транслируется на новом цифровом сервисе компании DC — «DC Universe».Сериал основан на серии комиксов DC о команде с одноимённым названием. Создателями проекта выступили Акива Голдсман, Джефф Джонс и Грег Берланти.