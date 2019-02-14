Курган, 14 ноября, 2018, 17:14 — ИА Регнум. В Курганской области вслед за массовыми отставками последовали назначения. Врио губернатора Вадим Шумков представил 14 ноября 2018 года своего заместителя Вадима Шумкова и заместителя по социальной политике Ирину Бугаеву, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Kurganobl.ru Вадим Шумков

В начале ноября в Курганской области была введена должность заместителя губернатора — без дополнений и указания направления деятельности. Данный пост отныне будет занимать тёзка действующего врио губернатора Вадим Шумков. Ситуация интересная, и породила шутки в социальных сетях.

«Уживутся ли два Вадима Шумкова в одной берлоге? Оба с характером», — отметил один из пользователей.

Ранее Вадим Шумков, который заместитель губернатора Курганской области, возглавлял аппарат правительства региона. О нём известно, что родился в 1964 году в городе Кургане. В 1986 году окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, офицер с высшим военно-политическим образованием, учитель истории и обществоведения. До 1990 года служил в Вооружённых Силах СССР. Затем преподавал на кафедре социально-политических и экономических наук Курганского государственного педагогического института. В 1994—1997 годах работал директором охранного предприятия «Витязь», коммерческим директором ООО «Агропромпереработка». С 2001 по 2010 годы являлся управляющим делами правительства Курганской области. В 2010 году был назначен на должность руководителя аппарата правительства Курганской области.

Назначенная на должность заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Ирина Бугаева является доктором медицинских наук. Работала врачом в городских и районных больницах, а также в министерстве здравоохранения Свердловской области. До назначения в Курганскую область занимала разные посты в аппарате полномочного представителя президента России в УрФО.