Чебоксары, 14 ноября, 2018, 16:56 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 14 ноября, на заседании регионального правительства одобрили новую редакцию закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям. Речь идёт об изменении вида использования участков и продлении действия региональной программы до 2021 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

bkhaera Садовый домик

Региональные власти отмечают, что закон приводится в соответствие с федеральными изменениями. Законопроектом предусмотрено исключение из закона слов «дачного строительства» и установление случаев предоставления в собственность участков для ведения садоводства либо огородничества. Согласно федеральному закону, предоставленные участки под дачное строительство с 1 января 2019 года будут считаться садовыми земельными участками.

«Если раньше семьи при оформлении документов на выдачу земли указывали «под дачное строительство», то с 1 января 2019 года земельные участки будут иметь вид разрешенного использования под садоводчество, либо под огородничество», — говорят в минюсте Чувашии.

Согласно законопроекту, садовые участки будут предоставляться из земель, находящихся в собственности населенных пунктов, а участки под огородничество — как из земель населенных пунктов, так и из земель сельхозназначения. В министерстве отмечают, что вид использования участка должна выбрать многодетная семья.

Кроме того, проект закона предполагает продлить срок действия программы до 31 декабря 2021 — аналогично сроку действия соответствующего федерального закона.

По данным на начало октября 2018 года, в Чувашии с 2011 года в очередь на бесплатное получение земельного участка поставлены более 12,3 тыс. многодетных семей. По последним официальным данным, в Чувашии участки получили 7013 многодетных семей, в том числе в 2018 году — 483. Из них 4585 семей получили участки для индивидуального жилищного строительства, 2396 семей — для ведения личного подсобного хозяйства, 54 — для дачного строительства.