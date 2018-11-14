Курск, 14 ноября, 2018, 16:53 — ИА Регнум. Трое сотрудников Следственного изолятора №1 в Курске, подозреваемые в избиении задержанного, уволены. Об этом заместитель директора Федеральной службы Валерий Максименко рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 13 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

«Просматривая записи видеорегистраторов, нашли интересный факт, что трое сотрудников следственного изолятора взяли одного заключённого, завели в какую-то камеру. Отдубасили. Ну несильно… Подзатыльников надавали, попинали и ушли. Чего хотели — на плёнке не совсем ясно. То есть его просто вывели, побили и увели обратно. Побили не сильно, в больницу он не попал, каких-то видимых повреждений вроде бы нет. То есть дело по большом счету, могли бы сказать, пустячное.

Раньше такое, наверное, было много где… Наши сотрудники дали оценку, что, с нашей точки зрения, там как минимум превышение должностных полномочий и плюс ненадлежащее отношение к заключенному. Были запротоколированы все эти действия, составлены соответствующие бумаги и переданы в Следственный комитет. Спустя два дня Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении всех этих троих сотрудников. Они все сейчас уволены и находятся под следствием. Я думаю, их посадят. Камера была на груди у одного из них, это называется видеорегистратор… Объяснили, что опять себя кто-то плохо вёл… Встречаются, к сожалению, такие случаи», — рассказал Максименко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, уголовное дело было возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Курской области по статье «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия». О преступлении стало известно благодаря записи с видеорегистратора.