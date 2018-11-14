Санкт-Петербург, 14 ноября, 2018, 16:52 — ИА Регнум. Депутаты петербургского Заксобрания озаботились наследными правами граждан, у которых родственники погибли в результате терактов и чрезвычайных ситуаций. Соответствующий законопроект поддержали в городском парламенте 14 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия Юридическая консультация

Документ расширит основания для предоставления бесплатной юридической помощи. На консультации будут иметь право родные погибших в результате ЧС и терактов, а также семьи погибших пожарных-добровольцев.

Сегодня законодательство в этой сфере очень ограничено, считает депутат Александр Тетердинко («Единая Россия»).

«Мы понимаем, что если такие трагические обстоятельства наступают, в первую очередь у людей возникают вопросы, связанные с наследством. Зачастую это сложные вопросы, которые требуют привлечения квалифицированных и дорогостоящих юристов. Предлагается устранить этот недочет, с тем чтобы родные погибших более не тратили средства на дорогие юридические консультации по вопросам вступления в наследство», — пояснил депутат.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2019 года.