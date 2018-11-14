Москва, 14 ноября, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Система бортовых радиолокационных станций российского истребителя пятого поколения Су-57 дает ему возможность выполнять задачи разведки и управления беспилотными аппаратами, сообщил 14 ноября сотрудникам телеканала «Звезда» генеральный директор НИИП им. В.В. Тихомирова Юрий Белый.

Allocer Оптическая локационная станция для самолётов Су

В частности, Юрий Белый пояснил, что такой широкий спектр боевых возможностей обеспечивается тем, что активные фазированные решетки бортовой РЛС размещены по всей поверхности планера Су-57.

Благодаря этому истребитель Су-57 способен одновременно отслеживать до 30 аэродинамических целей, включая самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.

Как сообщало ИА REGNUM, многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 разработан в России для замены в составе ВКС тяжелого истребителя Су-27.

Главной задачей Су-57 является завоевание господства в воздухе, то есть уничтожение воздушных объектов противника и разрушение системы управления его авиацией.

Кроме того, Су-57 может уничтожать наземные и надводные цели. Первый полет российский истребитель пятого поколения совершил в 2010 году под названием Т-50 ПАК ФА. В 2017 новому боевому самолету было присвоено официальное обозначение Су-57, и он был принят на вооружение ВКС России.

В настоящий момент первая партия новых истребителей проходит всесторонние испытания. Два Су-57 были замечены в небе Сирии, где испытывались в условиях боевых действий.

Первые серийные многофункциональные истребители Су-57 должны поступить в войска в 2019 году.

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