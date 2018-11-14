Корк, Ирландия, 14 ноября, 2018, 17:35 — ИА Регнум. В соцсетях запустили флешмоб #ThisIsNotConsent, в ходе которого женщины публикуют фотографии кружевного нижнего белья. Акция стала ответом на решение ирландского суда, который в начале ноября оправдал мужчину, обвиняемого в изнасиловании 17-летней девушки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Anaïs Кружевное бельё

Решение судьи вызвало бурную реакцию у пользователей. Их поразило заявление адвокатов подсудимого о том, что девушка спровоцировала нападающего кружевным бельем. В соцсетях отмечают, что выбор белья пострадавшей нельзя использовать против нее, и выкладывают фотографии собственного белья.

https://twitter.com/CarlyBee25/status/1062674669864665088

https://twitter.com/lilthumper408/status/1062173392780984320

https://twitter.com/hxcko/status/1062692373480771584

«Я думала, что обвинения жертвы изнасилования из-за одежды, которую она носила в день преступления, остались в прошлом, но нет, это всё еще происходит в 2018 году, прямо здесь, в Корке. Нет никакого оправдания или оправдания словам адвоката. Есть только одна причина для изнасилования — действия насильника», — отмечает Жаклин.

«Сегодня я прочитал сообщение, где леди задала открытый вопрос законодателям Ирландии, какие трусики она должна выбросить, чтобы избежать изнасилования!» — рассказывает blushbellyandbabies.

Напомним, в начале ноября в Корке суд оправдал мужчину, который изнасиловал 17-летнюю девушку. Основанием для этого стало кружевное белье, которое было на пострадавшей. Адвокаты подсудимого использовали этот факт как один из основных доводов и даже озвучили его в финальной речи.