Киев, 14 ноября, 2018, 16:11 — ИА Регнум. Первый снегопад стал причиной трёх сотен дорожно-транспортных происшествий в Киеве, сообщил официальный представитель национальной полиции Украины Ярослав Тракало 14 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

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«По состоянию на 13 часов на спецлинию 102 поступило 294 обращения о ДТП в Киеве», — заявил он.

Тракало призвал водителей отказаться от поездок и воспользоваться коммунальным транспортом.

Отметим, с самого утра Киев стоит в одной сплошной пробке.

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обвинила в коллапсе водителей, не поставивших зимнюю резину:

«Это Порошенко, его сын, БПП в полном составе и примкнувшая к ним внефракционная Геращенко на поставили всем зимнюю резину и привели к коллапсу? Это они не предупредили, что в ноябре идёт снег», — иронизирует депутат.

Напомним, по данным СМИ, улицы Киева убирают 560 единиц техники и 36 бригад рабочих. Коммунальщики с самого утра работают в усиленном режиме, поскольку в украинской столице пошёл сильный снег.