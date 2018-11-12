Петропавловск-Камчатский, 21 июня, 2022, 08:55 — ИА Регнум. На Камчатке на инспектора ДПС завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 июня в краевом СУ СКР.

Пресс-служба СКР по Калужской области Инцидент с инспектором ДПС

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При патрулировании Петропавловска-Камчатского 19 июня инспектор выявил пьяного 39-летнего водителя. Он преследовал нарушителя и остановил его автомобиль в районе улицы Виталия Кручины. После чего нанес водителю не менее четырёх ударов по различным частям тела.

Как сообщало ИА REGNUM, нетрезвый водитель в Ачинске сбил 13-летнего ребёнка и скрылся с места ДТП.