Челябинск, 14 ноября, 2018, 16:00 — ИА Регнум. В Челябинской области создана ещё одна бюрократическая структура — «Управление по обеспечению деятельности Главного управления «Государственная жилищная инспекция». Соответствующее распоряжение правительства региона 13 ноября подписал губернатор Борис Дубровский.

Сальвадор Дали. Средний бюрократ с распухшей головой в процессе доения черепной арфы (фрагмент). 1933

Как следует из документа, в штате нового учреждения будут находиться до 50 человек. Основной его целью определено обеспечение работы управления.

Подготовительные мероприятия к его созданию уже начались. А официально оно начнёт работать с января 2019 года.