Таллин, 14 ноября, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Эстонии предложит правительству принять в 2019 году 1315 человек, сообщает Postimees. Это максимальный разрешенный законом размер миграционной квоты, и он составляет 0,1% постоянного населения страны. В прошлом году миграционная квота составляла 1317 человек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отметил, что главный принцип миграционной политики прибалтийской республики состоит в том, что эстонское государство само решает, сколько и каких именно мигрантов принять.

«В то же время мы, разумеется, солидарны и помогаем находящимся в сложной ситуации странам, а также поддерживаем людей, чья жизнь находится в опасности в их стране», — написал премьер-министр Ратас в своем аккаунте в Facebook.

Он также добавил, что миграция касается всех людей в мире, в том числе эстонцев за пределами эстонского государства. Окончательное решение по будущему количеству мигрантов правительство Эстонии примет в четверг, 15 ноября.

Согласно закону об иностранцах, годовая миграционная квота не может превышать 0,1 процента постоянного населения Эстонии. Данная квота не распространяется на граждан ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарии, США и Японии и на людей, получающих постоянный вид на жительство, и на крупных инвесторов. Лица, размещенные в Эстонии по европейской программе миграции и получающие международную защиту, также не входят в состав квоты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Еврокомиссия выделяет Эстонии по шесть тысяч евро за каждого принятого ею беженца Средиземноморья в рамках квот ЕС. Кроме того, Эстония будет использовать уже имеющиеся, ранее полученные из зарубежных фондов средства для выполнения своих обязательств по приему беженцев Средиземноморья. По первоначальным оценкам, для адаптации одного такого беженца и обучения его эстонскому языку и на услуги переводчиков понадобится в среднем 1800 евро. Таким образом, из расчета двухлетнего периода пособия на поддержку такого беженца в Эстонии среднемесячные расходы на его содержание составят 400 евро.