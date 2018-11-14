Рим, 14 ноября, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Санкции ЕС в отношении Италии могут составить от 0,2 до 0,5% ВВП и в любом случае вступят в силу не ранее 2020 года, сообщает Il Sole 24 Ore в среду, 14 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

Как сообщалось ранее, правительство Италии отказалось вносить поправки в бюджет страны на 2019 г. и плановый период до 2021 года. В Еврокомиссии ранее заявляли, что в случае такого решения в отношении Италии могут быть введены санкции.

Следующий шаг в отношении Италии власти ЕС могут сделать 19−22 ноября после встречи министров экономики. Но бюрократические процедуры предполагают и согласования с другими институтами, а также предоставление Италии времени на пересмотр своих решений.

В итоге процедура может быть запущена лишь в январе 2019 года, а санкции могут коснуться Италии никак не ранее 2020 года. В зависимости от тяжести нарушений и сложности ситуации санкции могут составить от 0,2 до 0,5% ВВП, которые евробюрократы постановят разместить на специальном «неприкосновенном» счету.

Сторонники действующего правительства Италии отмечают, что до 2020 года сменится и состав Европарламента, и состав Еврокомиссии, и у правительства есть некоторые основания полагать, что новые власти ЕС не поддержат решения нынешних властей.

Как сообщалось ранее, утвержденный правительством и президентом Италии проект бюджета на 2019 г. и плановый период до 2021 года направлен в парламент страны и властям ЕС. Руководители Еврокомиссии 23 октября заявили о необходимости пересмотра проекта из-за слишком высокого запланированного дефицита бюджета (он повышен с 2 до 2,4% ВВП).

13 ноября в правительстве отказались от пересмотра. Дополнительные средства, полученные за счет дефицита, будут направлены на выполнение предвыборных обещаний: снижение пенсионного возраста, отмену повышения НДС, выплаты по доходу от гражданства.

В Еврокомиссии и ряде других институтов считают, что высокий дефицит опасен ввиду высокого госдолга Италии (130% ВВП). В правительстве выражают готовность слушать советы, но категорически отказываются менять основные параметры бюджета. Министры считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность и нужно сменить модель экономической политики.

Если бюджет будет утвержден в нынешнем виде, Еврокомиссия может ввести санкции в отношении Италии. Итальянские министры отмечают лицемерие евробюрократов, которые при прежних, дружественных им правительствах Италии гораздо мягче отзывались о госдолге и дефиците страны (которые были на точно таком же уровне) и не заговаривали о санкциях.

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