Москва, 14 ноября, 2018, 15:42 — ИА Регнум. МИД России удовлетворен сообщением о перемирии между Израилем и сектором Газа. Об этом информирует 14 ноября пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Бейт-Ханун. Сектор Газа

«В Москве с удовлетворением воспринимают поступающую информацию о прекращении огня между Израилем и Газой», — говорится в сообщении МИД.

Российские дипломаты выразили надежду, что самое крупное с 2014 года обострение конфликта будет остановлено. За последние дни с палестинской стороны погибли 8 человек и 35 ранены, Израиль потерял убитым одного человека, 56 человек получили ранения.

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В МИД решительно осудили действия, приводящие к жертвам среди мирного населения и разрушениям, а также поддержали посреднические усилия Египта и ООН по восстановлению перемирия.

Как сообщало ИА REGNUM, обострение обстановки на границе сектора Газа и Израиля произошло после столкновений 9 ноября. Давний конфликт возобновился, так, ВВС Израиля атаковали 160 целей на территории сектора Газа, а палестинские боевики, по данным Израиля, выпустили по Израилю 460 ракет и мин.