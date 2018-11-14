Калининград, 14 ноября, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Региональный министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сегодня, 14 ноября, отчитался о темпах вакцинации жителей региона от гриппа, сообщила пресс-служба регионального правительства. По его словам, всего по программе иммунизации населения поступило свыше 416 тыс. доз вакцины отечественного производителя.

Прививка от гриппа

Отдельно работали выездные бригады, которые интенсивно прививали жителей сельской местности и в малых населённых пунктах. За счёт работодателей было привито порядка 22 тыс. работников. По госпрограмме приоритет отдавался группам риска — детям до года, школьникам, студентам, медработникам, пожилым людям, работникам транспорта и так далее. Региональное правительство поставило цель привить 45% жителей региона. Всего в Калининградской области официально проживает почти один миллион жителей. Миллионного жителя ожидают зарегистрировать ещё в этом, 2018 году.