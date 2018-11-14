Москва, 14 ноября, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Актуальные вопросы церковной жизни Украины подлежат обсуждению на церковных, а не на светских площадках. Об этом заявил глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (УПЦ) архиепископ Климент.

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Он напомнил, что 13 ноября по инициативе президента Украины Петра Порошенко была запланирована встреча с архиереями УПЦ. Служители церкви пригласили его в Киево-Печерскую лавру — монастырь, который он посещал много раз и где его благословляли священники. Тем не менее от поездки в лавру Порошенко отказался.

Архиепископ Климент отметил, что в УПЦ открыты для диалога, однако не собираются смещать акценты и переносить рассмотрение церковных вопросов на светскую площадку. Это противоречит не только церковным канонам, но и конституции Украины, заявил священнослужитель ТАСС.

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Порошенко, вероятно, выдумал, что ждал архиереев в «Украинском доме». Таким образом он избежал нежелательной для себя встречи и не услышал от епископата обоснованных вопросов, предположил Климент.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября Порошенко должен был встретиться с 89 архиереями УПЦ, однако отменил встречу в лавре. Позже она всё же состоялась в стенах «Украинского дома», однако на ней были лишь три архиерея.