Астана, 14 ноября, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев постановил объявить 2019 год в республике Годом молодежи. Соответствующий указ опубликован 14 ноября пресс-службой главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Молодежь Казахстана

Президент поручил правительству принять необходимые меры по проведению года молодежи. Контроль за исполнением указа возложен на администрацию президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября Нурсултан Назарбаев в ходе своего послания народу заявил, что поддержка молодежи и института семьи должна стать приоритетом государственной политики.

Глава государства предложил создать широкую платформу социальных лифтов и подчеркнул необходимость модернизации социальной среды сельских территорий.