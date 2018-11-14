Москва, 14 ноября, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Жители 800 квартир переселены в Москве с начала действия программы реновации. Об этом сообщил 14 ноября журналистам глава московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Речь идет о полном переселении, пояснил он. Жители еще около восьми сотен квартир переселяются в настоящее время.

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До конца 2018 года ожидается переселение 3,7 тыс. квартир, в общей сложности — 10 тыс. человек. По итогам года должны быть расселены 40 подлежащих сносу домов, их жители займут 30 новостроек.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года столичные власти утвердили программу реновации. Более 5 тыс. домов, насчитывающих более 350 тыс. квартир, должны быть расселены. Новое жилье, по замыслу властей, получат около 1 млн человек.