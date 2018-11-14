Оренбург, 14 ноября, 2018, 15:12 — ИА Регнум. В Оренбурге трёхэтажный дом, построенный в марте 2016 года в рамках программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, по ул. Тобольской превратился, по сути, в аварийное жильё. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ, ещё во время возведения у активистов-общественников вызывали серьёзные опасения строительные материалы, применяемые технологии и короткие сроки стройки.

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

«Но и администрация, и подрядчик уверяли, что используют современные присадки, чтобы улучшить качество строительных материалов и смеси. Кроме того, дом № 65 на Тобольской и ещё два, возведенных рядом, долгое время не отапливались. Наши опасения оказались не напрасны. По факту мы имеем новое аварийное жилье», — сказал представитель регионального штаба ОНФ в Оренбургской области Дмитрий Болдырев.

Жильцы дома по Тобольской, 65 жалуются на трещины, плохую вентиляцию, грибок и плесень в квартирах из-за сырости, отслоение обоев от стен. В квартирах верхних этажей установлены маяки, которые свидетельствуют о движении трещин.

И жильцы, и общественники считают, что новостройки опасны для проживания. Дома начали возводить в 2015 году, в марте 2016 года объекты уже были сданы в эксплуатацию. Гарантийный срок по домам составляет пять лет. Жильцы опасаются, что по истечении этого срока они останутся проживать в аварийном жилье, по сути, поменяв шило на мыло.

Известно, что в настоящее время началось детальное обследование домов по ул. Тобольской. На место выезжали специалисты минстроя области. В городской прокуратуре заявили, что примут меры реагирования по ситуации.

В свою очередь, представитель строительной фирмы заявил, что после обследования домов, когда подготовят заключения и станут известны причины дефектов, компания в кратчайшие сроки устранит недостатки, сообщает ГТРК «Оренбург».

Добавим, заказчиком строительства домов по ул. Тобольской выступила горадминистрация. Стоимость контракта составила 84 млн рублей.

Стоит также отметить, в 2016 году по факту допущенной чиновниками мэрии халатности и превышения полномочий при исполнении программы по переселению граждан было возбуждено уголовное дело. По муниципальным контрактам с тремя фирмами на сумму 350 млн рублей приняли жильё, хотя не был выполнен весь объём предусмотренных договорами работ. В возведённых домах квартиры не отвечали санитарным, техническим требованиям и нормам.

Напомним, летом 2017 года областная прокуратура заявила о том, что 16 домов, построенных в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья, имеют ненадлежащее качество. Среди них значились и новостройки по ул. Тобольской.

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