Киев, 14 ноября, 2018, 15:18 — ИА Регнум. НАК «Нафтогаз» действует по наихудшему из возможных сценариев, заявил исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко 14 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

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Так эксперт прокомментировал планы «Нафтогаза» выпустить еврооблигаций под баснословный процент:

«Теперь НАК станет «счастливым обладателем» долга стоимостью почти в 11% годовых. Теперь — на протяжении ближайших 5 лет — ежегодно НАК будет выплачивать более 1,5 млрд гривен только за обслуживание своего нового долга (и это если они ограничатся заимствованием в 500 млн долларов, а курс не будет слишком сильно меняться в худшую сторону)», — рассказал Устенко.

Экономист считает, что подобными действиями НАК «Нафтогаз» делает всё, чтобы увеличить градус ненависти к себе и дискредитировать украинскую власть. К тому же компания явно не собирается отдавать валютный долг за счёт семей своего руководства, отметил Устенко.

Напомним, в сентябре глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал о планах выпустить еврооблигации на сумму $500 млн — $1 млрд. Деньги, позаимствованные на внешних рынках, компания намерена вложить в своё развитие.

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