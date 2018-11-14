Прага, 14 ноября, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Чехия не будет подписывать Глобальный договор Организации Объединенных Наций (ООН) «о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции», пишет немецкое издание Zeit-Online.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

14 ноября чешское правительство объявило о своих намерениях по итогам заседания кабинета министров. Оно пришло к выводу, что в договоре нет четкого различия между легальной и нелегальной миграцией. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подчеркнул, что этот договор ставит под угрозу безопасность и национальный суверенитет страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подписывать договор о миграции отказались США, Австралия, Венгрия, Австрия и Болгария. Его принятие планируется на конференции ООН в Марокко в декабре.