Омск, 14 ноября, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Штраф в размере 70 тыс. рублей наложен на жителя Омска за хулиганское поведение в самолете. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Чудов Ю. Боритесь с хулиганством!... 1956 г

Инцидент произошел 15 сентября на борту самолета, летевшего из «Шереметьево» в Омск. Мужчина распивал спиртное, нецензурно ругался, устраивал перепалки с пассажирами и провоцировал их на драку.

Суд признал буйного пассажира виновным в хулиганстве и назначил ему штраф в размере 70 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд приговорил 32-летнего москвича к штрафу в размере 320 тыс. рублей за дебош в самолете. Хулиганство на борту воздушного судна грозит штрафом до 500 тыс. рублей или лишением свободы на срок до пяти лет. После ужесточения наказания количество подобных проступков стало меньше.

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