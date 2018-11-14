Киев, 14 ноября, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Представители группы архиереев канонической Украинской православной церкви Московского патриархат (УПЦ МП), которые поддерживают предоставление Украине автокефалии, встретились с президентом Петром Порошенко. Они сообщили главе украинского государства о «беспрецедентном давлении Москвы» на тех епископов, которые готовы присоединиться к единой поместной православной церкви Украине. Об этом 14 ноября написал в сети Facebook пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Российский сценарий вчера был сорван. Представители группы архиереев УПЦ (МП), которые поддерживают обращение к вселенскому патриарху о предоставлении автокефалии, встретились в Украинском доме с президентом Украины. Петр Порошенко проинформировал иерархов о своих переговорах со вселенским патриархом Варфоломеем, о соглашении между Украиной и Константинопольским патриархатом и о готовности Вселенского Престола способствовать проведению объединительного собора», — отметил Цеголко.

Он сообщил, что владыки «рассказали президенту о беспрецедентном давлении Москвы, оказываемом на тех епископов УПЦ (МП), которые готовы присоединиться к созданию единой церкви». В свою очередь, Порошенко пообещал им защиту. «Президент Порошенко заверил, что Украинское государство будет защищать право священнослужителей и мирян на свободный выбор церковной юрисдикции. Он также рассказал, что вселенский патриарх со своей стороны гарантирует полную каноническую защиту сторонникам автокефалии в Украине», — подытожил Цеголко.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко) сообщил, что встреча клира УПЦ МП с президентом Порошенко запланирована на 13 ноября.

Встреча была запланирована на 14:00 13 ноября в Украинском доме, однако в это же время 83 из 90 епископов УПЦ МП приняли участие в заседании клира в Киево-Печерской лавре. Собор епископов УПЦ МП подтвердил готовность провести встречу с Порошенко на церковной территории. Также собор заявил о прекращении евхаристического общения со Вселенским патриархатом. В то же время в администрации Порошенко заявили, что президент готов к диалогу и «двери Украинского дома остаются открытыми».