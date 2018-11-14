Анкара, 14 ноября, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Турция потребовала у 83 стран выдать более 450 членов движения ФЕТО, которое возглавляет религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в Соединенных Штатах, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Цитата из м/ф «Клад кота Леопольда». Реж. Анатолий Резников. 1981. СССР «Выходи, подлый трус!»

«Турция направила в 83 страны документы на 452 лица, имеющие отношение к FETO, — цитирует Чавушоглу телеканал NTV. - Мы требуем выдачи нам этих лиц».

Напомним, ФЕТО считается в Турции террористической организацией, деятельность которой на территории государства запрещена.

Ее лидер Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота, который произошел в стране в июле 2016 года. В Турции были арестованы десятки тысяч его сторонников, при этом Анкара добивается от США выдачи Гюлена.

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