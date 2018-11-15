Санкт-Петербург, 15 ноября, 2018, 06:11 — ИА Регнум. О том, как развиваются проекты связи промышленных гигантов Азиатского региона с Европой, рассказывает в своем обзоре корреспондент ИА REGNUM Анна Мейзер.

Slambo Контейнерный поезд

Перспективная инициатива южнокорейских грузоотправителей и российских перевозчиков может стать новым маршрутом быстрой доставки грузов — речь идет о маршруте между южнокорейским портом Пусан, Владивостоком и Большим портом Санкт-Петербурга. Такая схема позволит перевозить грузы всего за 15 дней, что вдвое превышает скорость транспортировки через Суэцкий канал.

Правда, и цена пока что получается выше, но, по оценкам экспертов «Русской Контейнерной Компании», для отправителя этот маршрут всё равно остается весьма привлекательным и может показать значительный рост в 2019 году. Так, объем контейнерных грузов на маршруте Пусан — Санкт-Петербург может достигнуть 9 000 TEU до конца 2018 года, а в 2019 году он может увеличиться до восьми раз.

Об этой и других новостях транспортно-транзитной инфраструктуры России читайте подробнее в статье: Порты: Латвия пошла по стопам Польши в войне с Газпромом?

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