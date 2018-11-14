Париж, 14 ноября, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Известная женщина-полицейский, глава французской ассоциации «Мобилизация разгневанных полицейских» Мэгги Бискупски была убита. Такую версию выдвинул политически активный блогер Эрик Аддади, опубликовавший видеопослание на платформе Youtube.

Kristoffer Trolle Французская полиция

Аддади утверждает, что смерть 36-летней женщины наступила в результате двух пулевых ранений в правый висок. Наличие двух пуль, а также тот факт, что Бискупски была левшой, исключает вариант самоубийства. Аддади ссылается на результаты судебно-медицинской экспертизы.

Версии суицида придерживаются французские власти и ключевые средства массовой информации. Как сообщало ИА REGNUM, Мэгги Бискупски была найдена мертвой вечером 12 ноября в своем доме. По поводу ее смерти высказались многие общественные деятели, в том числе министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Бискупски стала известна в 2016 году, создав ассоциацию «Мобилизация разгневанных полицейских». Организация устраивала протесты, требуя защиты прав полицейских, улучшения условий труда и расширения возможностей полиции для эффективной борьбы с преступниками. Организация была не в лучших отношениях с профсоюзами полицейских, так как считала, что те «продались властям».