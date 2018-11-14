Чебоксары, 14 ноября, 2018, 14:44 — ИА Регнум. В Чувашии при росте доходов и расходов республиканского бюджета снизилось освоение бюджетных средств. На 1 ноября 2018 года освоено 66%, в то время как на 1 ноября 2017 года — 71%. С «отставанием от уровня прошлого года» идёт освоение средств дорожного фонда республики, «плохо осваиваются» инвестиционные средства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 14 ноября, заявила на заседании регионального правительства вице-премьер — министр финансов Чувашии Светлана Енилина, отчитываясь об исполнении республиканского бюджета.

Александр Горборуков ИА REGNUM Осваивание бюджета

По оперативным данным, на 1 ноября 2018 года доходы республиканского бюджета Чувашии выше аналогичного прошлогоднего периода на 10% — 39 569,9 млн рублей, в том числе собственные доходы выросли на 12,2% и достигли 24 571,1 млн рублей. Расходы составили 33 399,2 млн рублей. Государственный долг на 1 ноября составил 7,7 млрд рублей, или 28% к собственным доходам — годовое значение, согласно закону о бюджете, составит 13,9 млрд рублей, или 48% к собственным доходам.

«На 1 ноября результатом исполнения республиканского бюджета является профицит в сумме более 6 млрд рублей», — сообщила Светлана Енилина.

Беспокойство у главы финансового ведомства вызывает освоение бюджетных средств, расходы в этом году предусмотрены с ростом на 15%. В то время как освоение ниже прошлогодних темпов: на 1 ноября 2018 года «исполнение составляет всего 66%», в то время как на 1 ноября 2017 года был 71%. Светлана Енилина призвала коллег «провести аналитическую работу и уже большими тепам в ноябре-декабре ускорить освоение выделенных денег».

"В основном, конечно, у нас плохо осваиваются в текущем году инвестиционные расходы. Если сравнивать с прошлым годом, то инвестиционные расходы на 20% больше — при том, что плановые назначения по инвестиционным расходам республиканского бюджета к уровню прошлого года больше, чем на 35%. Из 7 млрд мы сегодня всего освоили 2,2 млрд, это 32% от плановых значений», — сказала глава минфина.

По словам Енилиной, «так же с отставанием от уровня прошлого года» идёт освоение средств регионального дорожного фонда. Из предусмотренных 5 млрд рублей в настоящее время освоено 2,7 млрд рублей, то есть 55%.

На вопрос премьер-министра Ивана Моторина о том, «кто у нас наиболее отстающий» в части освоения бюджетных средств, были названы четыре министерства — минстрой, минспорт, минприроды, минтранс.

Глава минприроды Александр Коршунов сухо заверил, что «средства будут освоены», представители минстроя и минспорта пояснений не дали. Глава министерства транспорта Владимир Иванов заверил, что «максимальное неосвоение» средств по дорожному фонду «составит 4−5%». По его словам, «основные работы по дорожному фонду у нас завершены», «идёт документальное оформление».