Махачкала, 14 ноября, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Прокурор Республики Дагестан Денис Попов удостоен ордена Мужества. Указ президента России Владимира Путина от 14 ноября 2018 года опубликован на официальном портале правовой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Defence.ru Орден Мужества

Награда Попову присуждена «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни».

Напомним, Денис Попов был назначен прокурором Дагестана в феврале 2018 года после того, как занимающий эту должность Рамазан Шахнавазов был отправлен в отставку. Новая кандидатура была предложена Генеральным прокурором РФ.

С 2000 по 2012 годы Попов работал в структурах прокуратуры Москвы, затем занимал должности первого заместителя прокурора Тульской области. С ноября 2015 и до переезда в Дагестан являлся прокурором Хакасии.

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