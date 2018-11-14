Магас, 14 ноября, 2018, 14:35 — ИА Регнум. В Ингушетии закрыты по решению суда четыре крупные торговые центра и рынок. Нарушения в их работе выявила прокуратура в ходе проверок исполнения законодательства о пожарной безопасности, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе надзорного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарная команда

Среди закрытых торговых заведений «Люкс», «21 век», «Галерея», ТРК «Корона» и универсальный крытый рынок. Все они расположены в городе Назрань. Эксплуатация зданий запрещена в связи с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности.

В списке нарушителей также ранее находился торговый комплекс «Фабрика». Однако после проведения ремонтных работ на нем устранены нарушения пожарной безопасности, здание открыто для массового пребывания людей. А остальные пять торговых заведений в добровольном порядке отказались исполнить решение суда, отметили в прокуратуре, поэтому будут закрыты в принудительном порядке до полного устранения требований законодательства о пожарной безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, еще в апреле 2018 года при проверке безопасности в местах массового пребывания людей после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове ТК «Фабрика» в Назрани был признан опасным. Были выданы предписания о необходимости устранить нарушения требований пожарной безопасности. Спустя полгода ТК не попал в список опасных объектов