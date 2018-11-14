Ярославль, 14 ноября, 2018, 14:34 — ИА Регнум. 14 ноября первый кандидат подал документы в конкурсную комиссию по выборам мэра Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Им стал член «Справедливой России» Александр Бокарев. Он отмечает, что идет на конкурс именно как представитель «СР», этот вопрос обсуждался в Москве с руководством партии, и в региональном отделении.

«Руководство партии решило, что на этих выборах мы должны обозначить свою позицию. Поскольку у меня есть серьезный опыт работы и в муниципальных структурах, и в органах государственной власти, и на руководящих должностях в коммерческих организациях, меня попросили подготовить программу, которая может помочь развитию Ярославля, улучшению качества жизни людей и развитию бизнеса», — рассказал Александр Бокарев изданию ЯрНьюс.

Александр Бокарев имеет управленческий опыт: он более полугода исполнял обязанности мэра Рыбинска, был управляющим рыбинского филиала одного из крупных российских банков, директором по экономике и финансам на предприятии КБ «Луч».

Говоря о своей программе кандидата на должность мэра Ярославля, Александр Бокарев отметил, что его опыт антикризисного управления сейчас будет очень востребован в областном центре.

«Я участвовал в разработке налогового кодекса РФ, а также некоторых правительственных документов, касающихся реструктуризации долгов предприятий. В конце 90-х годов это позволило начать нормальную деятельность государству и бизнесу. Добавлю, что вместе с Александром Федоровым в постсоветский период мы привлекли в Ярославскую область самого крупного инвестора, а значит — десятки миллиардов рублей. На сегодняшний день такого опыта, наверное, нет ни у кого из кандидатов на пост мэра Ярославля», — пояснил он.

Александр Бокарев сказал, что знает, как увеличить доходную часть бюджета, причем в разы.