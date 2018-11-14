Санкт-Петербург, 14 ноября, 2018, 14:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге ежегодно будут отмечать День работников органов ЗАГСа. Соответствующий законопроект поддержали 14 ноября депутаты городского Законодательного собрания (ЗакС), передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Праздник предлагается отмечать 18 декабря. Депутат-единоросс Михаил Барышников напомнил, что именно 18 декабря 1917 года полномочия по регистрации браков были переданы государственным органам, до этого все подобные функции выполняла церковь.

«Мы считаем, что это очень значимая для города организация. Видим День матери, День защиты детей, Деть семьи, любви и верности — все они напрямую связаны с функциями, которые выполняют органы ЗАГСа», — сказал Барышников.

Теперь, после появления новой строчки в перечне памятных дат Петербурга, город сможет тратить бюджетные деньги на соответствующие праздничные мероприятия.

«К сожалению, мы не успели к столетию, будет уже 101 год, но закон будет хорошим подарком нашим органам ЗАГСа», — добавил Барышников.

Напомним, что жена нынешнего врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова до октября 2018 года возглавляла петербургский комитет по делам записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Однако после перехода мужа из полпредства президента на работу в Смольный, чтобы избежать конфликта интересов, Наталье Бегловой пришлось написать заявление об увольнении.

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