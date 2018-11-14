Москва, 14 ноября, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Уникальный комплекс для посадки самолетов в сложных метеоусловиях разработали специалисты челябинского радиозавода «Полёт» и учёные Южно-Уральского Государственного университета. На новейший аэродромный комплекс уже получен сертификат Росавиации, сообщает 14 ноября пресс-служба холдинга «Росэлектроника».

Посадка самолета в условия плохой видимости

"За счет использования уникальных материалов и передовых радиоэлектронных компонентов работоспособность комплекса не зависит от погодных условий, — пояснил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. — Кроме того, это первый в мире комплекс, не требующий уборки снега перед антеннами радиомаяка в зимний период, что обеспечивает сокращение эксплуатационных затрат».

В функциональные возможности новейшего комплекса СП-2010 входит обеспечение посадки самолетов на аэродромы в любое время суток. При этом формирование и обработка сигналов в аппаратуре происходит благодаря цифровым технологиям. Используемые резонаторные антенны излучают сигнал, который не подвержен влиянию также влаги, осадков и обледенения.

Отмечается, что потенциальными заказчиками комплекса являются гражданские аэропорты России, Минобороны РФ, Росавиация, Роскосмос, а также зарубежные компании.

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