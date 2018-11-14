Москва, 14 ноября, 2018, 14:30 — ИА Регнум. В России за девять месяцев 2018 года зарегистрировано на 9% больше договоров участия в долевом строительстве, чем за тот же период 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

С января по сентябрь включительно зарегистрировано 527,25 тыс. договоров. В 2017 году за десять месяцев было зарегистрировано 483,63 тыс. договоров.

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Также выросло количество записей об ипотеке в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). По этому показателю рост составил 9,9%: 2,17 млн записей за девять месяцев текущего года против прошлогодних 1,97 млн записей.

За указанный период Росреестр зарегистрировал 16,47 млн прав, ограничений, обременений, сделок и арестов, что на 3,9% меньше, чем в прошлом году. При этом число поданных в электронном виде заявлений о государственной регистрации прав выросло на 50% — до 1,4 млн.

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