Бишкек, 14 ноября, 2018, 14:19 — ИА Регнум. В настоящее время на территории Киргизии проживают 680 тысяч детей в возрасте от трех до шести лет. Из них только 280 тысяч посещают детские сады. Об этом заявила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова, выступая на парламентском заседании.

Макс Либерманн. Детский сад. 1880

По ее словам, для полного охвата всех детей дошкольным образованием требуется не менее 80 млрд сомов (77 млрд 670 млн рублей), которые можно будет потратить на строительство 1 600 новых детских садов.

Также высокопоставленная чиновница отметила, что новые детсады следует организовывать по принципу государственно-частного партнерства, когда предприниматели строят дошкольные учреждения на земельных участках, предоставленных государством.

«Стоимость посещения в месяц в частных садиках — от 5 000 до 9 000 сомов (от 4 850 до 8 700 рублей). Если родители будут платить по 1 000 сомов (970 рублей), оставшуюся разницу можно выделить из бюджета. Такой опыт применяется в Казахстане, где за последние пять лет смогли решить вопрос с детсадами», — добавила она.

ИА REGNUM напоминает, что по информации министерства образования и науки Киргизии, в период с 2012 по 2017 годы количество работающих в республике дошкольных образовательных организаций выросло с 819 до 1 296, то есть на 58,2%.

Также следует отметить, что за два последних года в регионах Киргизии проведен ремонт в более чем 100 детских садах, а также открыты 40 дошкольных организаций и 351 общинный детсад. В результате показатель охвата детей дошкольным образованием в регионах вырос с 7,4% в 2011 году до 17,5% в 2017 году.